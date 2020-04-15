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В Ивано-Франковской области от коронавируса умер сельский глава

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На Прикарпатье от коронавируса умер сельский глава / Unsplash

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер Тарас Федорив. Он был сельским главой Братковцов, Тисменецкого района.

Мужчине был 51 год, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По словам Марцинкива, сельский глава Братковцов умер утром 15 апреля.

Сегодня, 15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив – глава Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год. Большие соболезнования родным и близким умершего,
– написал Марцинкив.

По состоянию на 15 апреля, в Ивано-Франковской области обнаружили 356 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине болезнь обнаружили у 3764 человек, 143 из которых вылечились, а 108 умерли.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Жертвы Новости Ивано-Франковска Коронавирус в Украине Новости Здоровье
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