В Ивано-Франковской области от коронавируса умер сельский глава
В Ивано-Франковской области от коронавируса умер Тарас Федорив. Он был сельским главой Братковцов, Тисменецкого района.
Мужчине был 51 год, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
К теме В Украине уже 3764 случая коронавируса COVID-19
По словам Марцинкива, сельский глава Братковцов умер утром 15 апреля.
Сегодня, 15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив – глава Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год. Большие соболезнования родным и близким умершего,
– написал Марцинкив.
По состоянию на 15 апреля, в Ивано-Франковской области обнаружили 356 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине болезнь обнаружили у 3764 человек, 143 из которых вылечились, а 108 умерли.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Минздрав: Украина побила собственный антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19сегодня , 10:14
-
Украина увеличит количество тестирований на COVID-19 и закупит 838 аппаратов ИВЛсегодня , 10:39
-
В Украине от COVID-19 умерли 7 врачейсегодня , 08:37
-
ИФА-тесты появятся в ближайшее время, – Ляшко о варианте выхода из карантинасегодня , 10:43
-
Распространение коронавируса в мире – заболели уже свыше 2 миллионов человек: карта онлайнсегодня , 10:29
-
В мире больше 2 миллионов больных коронавирусом, но количество новых заболеваний снижаетсясегодня , 08:41