В Ивано-Франковской области от коронавируса умер сельский глава

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер Тарас Федорив. Он был сельским главой Братковцов, Тисменецкого района.

Мужчине был 51 год, сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По словам Марцинкива, сельский глава Братковцов умер утром 15 апреля.

Сегодня, 15 апреля утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив – глава Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год. Большие соболезнования родным и близким умершего,

– написал Марцинкив.

По состоянию на 15 апреля, в Ивано-Франковской области обнаружили 356 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине болезнь обнаружили у 3764 человек, 143 из которых вылечились, а 108 умерли.

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