В Ивано-Франковской области у полицейского подтвердили коронавирус, его коллег проверяют

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел правоохранитель. Теперь около 20 его коллег, с которыми контактировал больной, пройдут экспресс-тестирование на наличие инфекции.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук во время брифинга.

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По словам санитарного врача, больной находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Эпидемиологи установили круг контактных лиц.

Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции,

– добавил Руслан Савчук.

Также известно, о правоохранителе, которая была в одной группе с инфицированным и участвовала в экстренной помощи, чтобы госпитализировать первых инфицированных в области. Сейчас она также находится на самоизоляции, к счастью, у нее отрицательный результат исследования на коронавирус.

Руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош отметил, что около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19.

Всего в области подтвердили 16 случаев коронавируса, 2 летальные. С больными контактировали 84 человека — все они сейчас находятся в изоляции и под полным медицинским наблюдением.

Почему важен карантин / Инфографика 24 канала

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