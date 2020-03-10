В Израиле из-за коронавируса решили отправлять в карантин каждого, кто приедет в страну

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, Израиль вводит строгие меры. С 9 марта всех без исключения путешественников, прибывающих в страну, будут отправлять на 14 дней в карантин. Причем и местных граждан, и иностранцев.

"После дня сложных дискуссий мы решили: каждый, кто приедет в Израиль из-за рубежа, попадет в 14-дневную изоляцию ", – сообщил в твиттере премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Объявление о решении властей Израиля ввести карантин для всех приезжих прозвучало в 20 часов 9 марта по местному времени. Министр внутренних дел страны Арье Дери сразу отметил:

Для израильтян мероприятие вступил в силу немедленно.

А вот для иностранных граждан еще есть время подумать , действительно ли им необходимо ехать в Израиль: для них ограничения в силу вступает с четверга, 12 марта.

Иностранцам, к слову, теперь обязательно нужно будет во время пограничного контроля доказывать, что они в Израиле имеют необходимое для карантина жилье. Иначе в Израиль их просто не пустят.

Заметим, что за пределами Израиля находятся 268 тысяч граждан этой страны.

Всего в Израиле зарегистрировали 42 случая заболевания Covid-19, но погибших, к счастью, нет.

После дня сложных дискуссий мы приняли решение:. Любой , кто приезжает в Израиль из - за рубежа будет ввести 14-дневную изоляцию с



. Это трудное решение, но оно имеет важное значение для поддержания здоровья - и общественного здоровья , прежде чем все



это решение будет действовать в течение двух недель, в то же время мы принимаем решения Для поддержания израильской экономики pic.twitter.com/5qYFRW3AaC - Биньямин Нетаньяху (@netanyahu) 9 марта 2020 г.

К слову, 8 марта Нетаньяху предупреждал, что власти Израиля готовы пойти на радикальные шаги, чтобы защитить местных от распространения коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в мире: коротко

По состоянию на начало 10 марта заразились вирусом примерно 111 тысяч человек, умерли по меньшей мере 3890. Наихудшая ситуация в Китае, однако там уже сообщают, что эпидемия идет на спад.

В Евросоюзе случаи заражения есть уже во всех странах. Наиболее серьезно страдает Италия – там 463 человека умерли от коронавируса, а количество зараженных уже больше 9 тысяч.

Сложная ситуация и в Иране: в стране только официально сообщили о 43 погибших за минувшие сутки, а всего жертв вируса якобы 237. В соцсетях местные пишут, что реальные цифры намного выше.