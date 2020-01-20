В Израиле впервые удалили опухоль мозга лазером

Впервые в Израиле в одной из клиник провели операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга с помощью лазера – без трепанации черепа и инвазивного вмешательства.

Что известно о пациенте?

Об этом сообщает израильский телеканал "Кан". Пациентом клиники стал 59-летний мужчина по имени Иегуди Хефер, в мозгу которого несколько лет назад была обнаружена злокачественная опухоль. Врачи наблюдали за ней, она не менялась в размерах. Однако несколько месяцев назад опухоль начала быстро расти.

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Медики отметили, что без операции Иегуди смог бы прожить лишь несколько месяцев. Однако открытая операция с трепанацией черепа (хирургический вскрытие черепной коробки) могла сделать пациента тяжелым инвалидом и требовала длительного периода восстановления.

Как прошла операция?

Поэтому операцию по удалению онкологического заболевания провели с помощью лазера, когда в череп пациента ввели миллиметровый шунт, через который на опухоль направился лазерный луч, который нагревает и уничтожает раковые клетки. После этого опухоль рассасывается (сжигается) сама. Врачи контролировали процесс с помощью компьютерной томографии и других средств визуализации.

"Мне предложили несколько вариантов лечения, но как только я услышал о возможности лазера, я понял, что вопросов не возникает, и я должен попробовать его, потому что это наименее опасное, и единственное решение, которое было для меня актуальным", – признался пациент .

На следующий день после операции Иегуди смог покинуть клинику полностью здоровым.

Я приехал в клинику и был одной ногой в могиле, а потом проснулся без угрозы моей жизни. До сих пор не могу поверить, что они смогли спасти мою жизнь с помощью такой технологии без боли или страданий и с таким успехом,

– заявил Иегуди Хефер.

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