В Японии одобрили революционные лекарства от рака

181 Читати новину українською
В Японии одобрили революционные лекарства от рака
В Японии одобрили революционные лекарства от рака / Фото из свободных источников

В Японии Министерство Здравоохранения одобрило революционное лекарство от рака, которое борется с онкоклетками с помощью иммунной системы пациента.

Речь идет о препарате Kymriah, пишет Oxford Biomedica.

Читайте также: Почему рак становится неизлечимым: объяснения ученых

На производство препарата подал филиал крупного швейцарского фармацевтического производителя Novartis. Эти лекарства станут первым в стране препаратом, который использует терапию с помощью CAR-T-клеток.

Само лечение начинается с того, что отбираются клетки иммунной системы пациента.

Эти Т-клетки генетически "перепрограммируются". После этого эти клетки возвращаются в организм пациента и уничтожают собственными силами раковые клетки.

Препараты назначаются для лечения лейкемии и других видов рака крови, от которых нет пока терапии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В марте Украину накроют мощные магнитные бури
сегодня
14109
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Япония Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4211
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3493
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 946
Популярные диеты, которые убивают наш организм
21 марта 10:01 Популярные диеты, которые убивают наш организм
Альона Захарова 610
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
20 марта 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 191454
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук