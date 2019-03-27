В Японии одобрили революционные лекарства от рака

В Японии Министерство Здравоохранения одобрило революционное лекарство от рака, которое борется с онкоклетками с помощью иммунной системы пациента.

Речь идет о препарате Kymriah, пишет Oxford Biomedica.

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На производство препарата подал филиал крупного швейцарского фармацевтического производителя Novartis. Эти лекарства станут первым в стране препаратом, который использует терапию с помощью CAR-T-клеток.

Само лечение начинается с того, что отбираются клетки иммунной системы пациента.

Эти Т-клетки генетически "перепрограммируются". После этого эти клетки возвращаются в организм пациента и уничтожают собственными силами раковые клетки.

Препараты назначаются для лечения лейкемии и других видов рака крови, от которых нет пока терапии.

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