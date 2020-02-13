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В Японии от коронавируса умер первый человек

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Смерть от коронавируса в Японии / Getty Images

Японские власти сообщили про первый летальный случай от осложнений коронавируса Covid-19. Известно, что жертвой болезни стала пожилая женщина.

В Японии от коронавируса умерла женщина, возрастом около 80 лет, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местный телеканал Эн-Эйч-Кей

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Несчастный случай произошел в префектуре Канагава, которая граничит с префектурой Токио.

Напомним, что сейчас по всему миру стремительно распространяется коронавирус Covid-19 (2019 nCoV). Новый вид коронавируса появился в начале декабря в китайской провинции Хубэй, а именно в многомиллионном городе Ухань.

Из-за новогодних праздников и международного транспортного сообщения, вирус стремительно распространился на разные уголки не только Китая, но и мира.

Что известно о китайском коронавирусе Covid-19

  • По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавирус умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Медицина Инфекция Япония
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