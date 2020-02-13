В Японии от коронавируса умер первый человек

Японские власти сообщили про первый летальный случай от осложнений коронавируса Covid-19. Известно, что жертвой болезни стала пожилая женщина.

В Японии от коронавируса умерла женщина, возрастом около 80 лет, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местный телеканал Эн-Эйч-Кей

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Несчастный случай произошел в префектуре Канагава, которая граничит с префектурой Токио.

Напомним, что сейчас по всему миру стремительно распространяется коронавирус Covid-19 (2019 nCoV). Новый вид коронавируса появился в начале декабря в китайской провинции Хубэй, а именно в многомиллионном городе Ухань.

Из-за новогодних праздников и международного транспортного сообщения, вирус стремительно распространился на разные уголки не только Китая, но и мира.

Что известно о китайском коронавирусе Covid-19

По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавирус умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.



Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

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