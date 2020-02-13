В Японии от коронавируса умер первый человек
Японские власти сообщили про первый летальный случай от осложнений коронавируса Covid-19. Известно, что жертвой болезни стала пожилая женщина.
В Японии от коронавируса умерла женщина, возрастом около 80 лет, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местный телеканал Эн-Эйч-Кей
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Несчастный случай произошел в префектуре Канагава, которая граничит с префектурой Токио.
Напомним, что сейчас по всему миру стремительно распространяется коронавирус Covid-19 (2019 nCoV). Новый вид коронавируса появился в начале декабря в китайской провинции Хубэй, а именно в многомиллионном городе Ухань.
Из-за новогодних праздников и международного транспортного сообщения, вирус стремительно распространился на разные уголки не только Китая, но и мира.
Что известно о китайском коронавирусе Covid-19
- По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавирус умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
- 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.
Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала
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