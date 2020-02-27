В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса

Власти Японии требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет NHK.

Читайте также: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Японский премьер-министр Синдзо Абэ обратился к руководству школьных учреждений с просьбой начать весенние каникулы в этом году раньше, с 2 марта. Заканчиваются каникулы в начале апреля.

"В каждом регионе были предприняты усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", – сообщил Синдзо Абэ.

Сейчас в Японии количество больных превышает 200 человек. Кроме того, у одной из женщин во второй раз обнаружили коронавирус после первого выздоровления.

Что известно про коронавирус Covid-2019: главное

Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.

Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.

За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.

По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они проходят двухнедельный карантин в обсервации "Новые Санжары".



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.