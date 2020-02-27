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В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса

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В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса / Getty Images

Власти Японии требует закрытия всех школ в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пишет NHK.

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ обратился к руководству школьных учреждений с просьбой начать весенние каникулы в этом году раньше, с 2 марта. Заканчиваются каникулы в начале апреля.

"В каждом регионе были предприняты усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей, и эти одна или две недели будут чрезвычайно критическим периодом", – сообщил Синдзо Абэ.

Сейчас в Японии количество больных превышает 200 человек. Кроме того, у одной из женщин во второй раз обнаружили коронавирус после первого выздоровления.

Что известно про коронавирус Covid-2019: главное

  • Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.
  • Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.
  • По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они проходят двухнедельный карантин в обсервации "Новые Санжары".

факти про коронавірус
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Япония Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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