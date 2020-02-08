В Японии вылечили от коронавируса первого человека, который заразился в стране

Японские врачи вылечили мужчину, который первым заболел новым видом коронавируса внутри страны.

Об этом сообщает японская газета Nihon Keizai. 60-летний мужчина заразился коронавирусом, не посещая Китай, откуда заболевание начало распространяться.

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Добавим, согласно последним данным, по состоянию на 8 января, в Японии зафиксировано около 89 случаев заражения коронавирусом.

Мужчина, который стал первым инфицированным в Японии, был выписан из больницы 8 февраля. Как известно, он работал водителем автобуса у группы китайских туристов в городе Нара. Поэтому, вероятно, именно на работе японец был инфицирован коронавирусом.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 8 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, скончались 724 людей. Общее количество инфицированных – 34 909 человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

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