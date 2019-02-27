В Японии выписали из больницы самого маленького младенца в истории

Мальчик появился на 24 неделе беременности с помощью кесарева сечения.

После рождения малыш весил всего 268 граммов – это в десять раз меньше, чем нормальный вес младенца, отметили в BBC.

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Мальчика поместили в реанимационное отделение для новорожденных, где он провел более пяти месяцев.



Малыш в возрасте пяти дней

За это время вес мальчика увеличился до 3,24 килограмма. Теперь жизни малыша уже ничего не угрожает, поэтому врачи отпустили его с матерью домой.

Я очень счастлива, что он так вырос. Ведь уже не была уверена, что ему удастся выжить,

– прокомментировала мать.

Ученые из университета Кейо в Токио отметили, что это – первый случай в истории, когда медикам удалось спасти настолько маленького младенеца. Известно лишь о 23 случаях в мире, когда новорожденные, весившие менее 300 граммов, смогли выжить. Среди них – 4 мальчиков и 19 девочек.

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