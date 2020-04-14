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В Эквадоре наибольшее количество умерших от коронавируса, там не хватает гробов: жуткие фото

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В крупнейшем городе Эквадора, в Гуаякиле, зафиксировали наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 и смертей от осложнений заболевания. Жуткие фото из города дают четкое понимание масштабов пандемии.

Медицинские учреждения города не справляются с таким количеством больных, коронеры не успевают свидетельствовать о смертях, которые происходят дома, а морги переполнены. Не хватает даже деревянных гробов, жителям пришлось раздать около 2000 картонных гробов, заявил глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Хорхе Вейтед, пишет издание AP.

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По его словам, в ближайшее время в Гуаякиле, где проживают около 2,5 миллиона человек, умрут по меньшей мере 4,5 тысяч человек.

По официальным данным, в Эквадоре обнаружили около 7,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них 355 человек умерли.

Однако только в начале апреля за неделю городские службы забрали из домов в Гуаякиле более 520 умерших.

Внимание! Фото, опубликованные ниже, могут шокировать! Пожалуйста, не смотрите их, если для вас это неприемлемо.

Умерших хоронят в картонных гробах​ / Фото AP
 

Власть не успевает фиксировать все смерти от коронавируса​/ Фото AP
 
Гробы, доставленные в Гуаякили из Кито, столицы Эквадора​ / Фото UP
 
Власть помогает родным хоронить умерших​ / Фото AP
 
Очередь на кладбище​ / Фото AP

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости США Новости Здоровье Здоровье Лечение
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