В Эквадоре женщина пришла в себя после того, как врачи признали ее умершей от COVID-19

В Эквадоре 74-летняя Альба Марури Гранда попала в больницу с диагнозом COVID-19. У женщины была высокая температура и проблемы с дыханием. После госпитализации она впала в кому. Врачи перепутали имя пациентки и ошибочно сообщили семье о ее смерти.

Однако через месяц после ложного известия женщина пришла в себя, пишет газета El Comercio.

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24 апреля женщина вышла из комы и сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с сестрой. Врачи извинились перед семьей Гранды, признав ошибку.

В то же время родственники ранее кремировали останки якобы Альбы. Семья женщины провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании, когда в Эквадоре отменят чрезвычайное положение из-за коронавируса и позволят провести церемонию захоронения.

Теперь родственники требуют от больницы возместить 2 тысячи долларов, которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.



Врачи ошибочно признали женщину умершей от COVID-19 / Фото El Comercio

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