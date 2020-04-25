В Эквадоре женщина пришла в себя после того, как врачи признали ее умершей от COVID-19
В Эквадоре 74-летняя Альба Марури Гранда попала в больницу с диагнозом COVID-19. У женщины была высокая температура и проблемы с дыханием. После госпитализации она впала в кому. Врачи перепутали имя пациентки и ошибочно сообщили семье о ее смерти.
Однако через месяц после ложного известия женщина пришла в себя, пишет газета El Comercio.
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24 апреля женщина вышла из комы и сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с сестрой. Врачи извинились перед семьей Гранды, признав ошибку.
В то же время родственники ранее кремировали останки якобы Альбы. Семья женщины провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании, когда в Эквадоре отменят чрезвычайное положение из-за коронавируса и позволят провести церемонию захоронения.
Теперь родственники требуют от больницы возместить 2 тысячи долларов, которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.
Врачи ошибочно признали женщину умершей от COVID-19 / Фото El Comercio
Коронавирус в Эквадоре: главное
- По состоянию на 25 апреля в Эквадоре зафиксировали 22 719 случаев заражения коронавирусом. 1 366 человек вылечились, 576 – умерли от осложнений, вызванных недугом.
- Эпицентр коронавируса зафиксирован в Гуаякиле на тихоокеанском побережье, крупнейшем городе Эквадора.
- Там тела умерших от коронавируса лежат просто на улицах и в домах. Больницы переполнены, людей не успевают хоронить.
- Морги в городе переполнены и больше не обслуживают людей.