В Йемене родились уникальные сиамские близнецы

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Cиамские близнецы
Cиамские близнецы / bbc.com

В Йемене на свет появились редкие сиамские близнецы-дицефалы. У них один туловище и две головы.

Сиамские близнецы Абдул Халид и Абдул Рахим, которым две недели, имеют отдельные головы, хребты, легкие, сердца и пищеварительные системы, но имеют общую печень, а также две почки, две ноги и две руки, пишет ВВС.

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Йеменские врачи обратились в ООН с просьбой организовать эвакуацию новорожденных мальчиков-близнецов, которые срочно нуждаются в лечении.

Сіамські близнюки
Сиамские близнецы Абдул Халид и Абдул Рахим

Двадцатилетний отец Акрам Али Ахмед заявил, что он не хочет, чтобы их разъединяли, и чтобы один из них умер ради другого.

Американский журнал медицинской генетики отмечает, что распространенность сиамских близнецов случается один раз из 50 000-100 000 рождений.

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Теги: Здоровье Йемен Дети
Источник: 24 Канал
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