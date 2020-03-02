В Южной Корее коронавирусом заболел полуторамесячный младенец

У Південній Кореї на коронавірус захворіло немовля, яке народилося на світ 45 днів тому. Відомо, що в обох батьків також підтвердили наявність інфекції Covid-19.

27 февраля анализы подтвердили наличие коронавируса у мужчины, а затем 29 стало известно о заражении его жены и ребенка, сообщает CNN.

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Также сообщается, что СМИ распространяют информацию о том, якобы отец ребенка является членом религиозной организации Синчонджи. Впрочем, чиновники уверяют – это не так.

Напомним, что сейчас Южная Корея на втором месте по распространению коронавируса Covid-19. По состоянию на 2 марта, из-за коронавируса в стране умерли 26 человек.

Во вспышке распространения Covid-19 в Южной Корее обвиняют руководителей религиозной секты Синчонджи. Если несколько недель назад их обвиняли только словесно, то теперь власть подала в суд за "убийство, причинение вреда и нарушение закона в отношении контроля за распространением инфекционных заболеваний".

Последние новости о коронавирусе:

По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили у более 89 тысяч больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.

больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.

В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.

Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь. МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

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