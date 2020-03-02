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В Южной Корее коронавирусом заболел полуторамесячный младенец

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У Південній Кореї на коронавірус захворіло немовля, яке народилося на світ 45 днів тому. Відомо, що в обох батьків також підтвердили наявність інфекції Covid-19.

27 февраля анализы подтвердили наличие коронавируса у мужчины, а затем 29 стало известно о заражении его жены и ребенка, сообщает CNN.

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Также сообщается, что СМИ распространяют информацию о том, якобы отец ребенка является членом религиозной организации Синчонджи. Впрочем, чиновники уверяют – это не так.

Напомним, что сейчас Южная Корея на втором месте по распространению коронавируса Covid-19. По состоянию на 2 марта, из-за коронавируса в стране умерли 26 человек.

Во вспышке распространения Covid-19 в Южной Корее обвиняют руководителей религиозной секты Синчонджи. Если несколько недель назад их обвиняли только словесно, то теперь власть подала в суд за "убийство, причинение вреда и нарушение закона в отношении контроля за распространением инфекционных заболеваний".

Последние новости о коронавирусе:

  • По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили у более 89 тысяч больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
  • В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.
  • ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
  • В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили. Впрочем, за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

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Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Южная Корея Дети Коронавирус Covid-19 Медицина
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