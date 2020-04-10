24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Южной Корее повторно коронавирусом заразилась почти сотня людей

- Читати новину українською
Коронавирус в Южной Корее: люди болеют повторно / zp-properties.com

В Южной Корее 91 человек после выздоровления от коронавируса повторно заболел – тесты показали положительные результаты на COVID-19.

Об этом сообщает издание Yonhap.

Читайте также: Медики заметили смертельную опасность аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом

В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Впрочем, эксперты отмечают, что, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса.

Следовательно, COVID-19 может оставаться скрытым в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания, после того, как снова активируется.

Важно! В Южной Корее по состоянию на 10 апреля обнаружили 10 450 случаев заболевания COVID-19, из них – 208 умерли, а более 7 тысяч выздоровели.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Южная Корея Новости Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей