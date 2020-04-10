В Южной Корее повторно коронавирусом заразилась почти сотня людей

В Южной Корее 91 человек после выздоровления от коронавируса повторно заболел – тесты показали положительные результаты на COVID-19.

Об этом сообщает издание Yonhap.

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В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

Впрочем, эксперты отмечают, что, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а реактивации вируса.

Следовательно, COVID-19 может оставаться скрытым в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания, после того, как снова активируется.

Важно! В Южной Корее по состоянию на 10 апреля обнаружили 10 450 случаев заболевания COVID-19, из них – 208 умерли, а более 7 тысяч выздоровели.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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