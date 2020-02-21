В Южной Корее сильная вспышка коронавируса из-за секты

Южная Корея стала третьей страной по интенсивности распространения коронавируса Covid-19. Виновницей распространения коронавируса считают 61-летнюю участницу религиозной организации Синчонджи.

Еще в начале недели в Южной Корее было меньше 30 инфицированных коронавирусом людей, но до пятницы это число выросло до 200. Эпицентром вспышки коронавируса в стране является город Тэгу, в котором проживают около 2,4 миллиона жителей, пишет YONHAP NEWS Agency.

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Город Тэгу – четвертый по величине в Южной Корее. Недавно власти отправили туда дополнительных врачей, кровати и медицинское оборудование. Мэр Тэгу назвал ситуацию "кризисной" и призвал горожан не выходить на улицы.

Почему в распространении коронавируса обвиняют секту

Власть Южной Кореи считает, что Синчонджи виноваты минимум в 144 случаях заражения из 204. А именно вина ложится на плечи 61-летней участницы организации – симптомы простуды проявились еще 10 февраля, но она дважды игнорировала просьбы о прохождении теста на коронавирус.

Женщина 8 дней игнорировала симптомы и успела посетить 2 воскресных службы. Считается, что она стала 31 по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и является главной известной распространительницей.

На воскресных службах вместе с женщиной находились более 1000 человек, впоследствии 544 заметили у себя симптомы простуды. Между тем Синчонджи прекратила богослужения и извинилась, объяснив, что участница общины подозревала обычную простуду. Основатель Синчонджи называет ситуацию "происками дьявола", призывает последователей не собираться вместе и следовать инструкциям власти.

Подробнее об организации Синчонджи

Организацию Синчонджи в 1984 году основал южнокорейский проповедник Ли Ман Хи, который называет себя новым воплощением Иисуса Христа. Сейчас Синчонджи имеет более 200 тысяч последователей по всему миру. Известно, что члены этой организации во время служб практикуют физический контакт, верят в вечную жизнь и считают, что умирают только люди со слабой верой.



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