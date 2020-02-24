В Южной Корее сотни людей образовали очереди за масками: впечатляющее видео

В южнокорейском городе Тэгу с помощью дрона сняли, как выглядят улицы, наполненные тысячами людей в очереди за масками из-за коронавируса.

Об этом пишет Daily Mail. На видео видно, как на фоне опасений глобальной пандемии из-за коронавируса сотни людей стоят в очереди в местный супермаркет, чтобы приобрести защитные маски на лицо.

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Очередь даже растянулась на несколько улиц. Причиной ажиотажа стало снижение цен на маски.

Добавим, в Южной Корее, по состоянию на 24 февраля, 763 человека заболели и умерли семь. 7 700 военных отправили на карантин после того, как заболевание обнаружили у 11 военнослужащих.

Как выглядит очередь за масками в Тэгу: смотрите видео

Главное про коронавирус Covid-2019

По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек . Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.

. Общее количество по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии . Там коронавирус-2019 подтвердили у 157 человек, от осложнений умерло 4 человек. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

. Там коронавирус-2019 подтвердили у 157 человек, от осложнений умерло 4 человек. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никто не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никто не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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