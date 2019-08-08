В какие дни нужно заниматься сексом, чтобы родилась девочка или мальчик

Специальных дней, когда выходят мальчики или девочки, нет. Люди пока не знают, как спланировать пол ребенка при естественном зачатии.

Существует 2 популярных мифы о планировании пола.

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1. Спланировать пол можно по специальным таблицам, учитывая возраст матери, отца, месяц зачатия и т.д. Метод антинаучный и не должен рассматриваться серьезно.

2. Чтобы получился мальчик – нужно забеременеть в день овуляции. Этот миф основан на якобы научной разнице между X - и Y-сперматозоидами. Чтобы понять, что с ним не так, придется вспомнить школьную программу биологии.

Яйцеклетки несут только X-хромосомы, а сперматозоиды могут быть как X, так и Y. Пол ребенка зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку: X - девочка, Y - мальчик.



Время занятия сексом не влияет на пол ребенка

В 1960 ученые верили, что Y-сперматозоиды быстрее, чем X. А оплодотворяет тот, который первым доберется до яйцеклетки. В момент овуляции яйцеклетка дальше всего от входа в матку. Отсюда пошел "метод зачатия мальчиков": заниматься сексом в момент овуляции, чтобы у Y-сперматозоидов было больше времени на обгон Х.

Однако в конце XX века выяснили: X и Y сперматозоиды не отличаются друг от друга. А значит рассчитывать на их соревновательный дух не приходится. А яйцеклетку оплодотворяет совсем не самый быстрый. Она окружена оболочкой, которую разрушают несколько тысяч сперматозоидов, чтобы дать дорогу одному счастливчику.

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