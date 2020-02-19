Массовая истерия: в городах Украины организуют блокады против эвакуации из Китая

Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами уже завтра, 20 января, прибудет в Украину из эпицентра вспышки коронавируса Уханя. Несмотря на то, что власть уверяет о том, что эвакуированные являются здоровыми и будут помещены на 14-дневный карантин для полной проверки, среди населения распространяется паника и призывы к блокаде городов.

Так, кроме распространения провокационных призывов к перекрытию дорог или установке блокпостов, жителями Львовской и Тернопольской областей неизвестные присылают сообщения с просьбой позвонить на номер, чтобы якобы зафиксировать голос против эвакуации. Цель этого – распространение паники среди населения.

Рекомендуем прочитать: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

Украинская власть держит в секрете, где именно будут размещены эвакуированные из Китая. Пока неизвестно даже то, в каком аэропорту должен приземлиться самолет. Поэтому в некоторых областях в Украине уже есть вспышки агрессии и недовольства людей.

Блокада Винников

19 февраля в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами. Жители отказываются кого-либо впускать и выпускать. Журналистка Наталья Волосацька опубликовала видео в фейсбуке, на котором ей не позволяют выйти за въездную раму.

Жители заблокировали госпиталь в Винниках: смотрите видео

Также в ЛОГА и руководство медучреждения подтвердили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения медиков по готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавирусом Covid-19. Об этом пишет Zaxid.net.

"Это происходили симуляционные учения... Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые, возможно, могли пострадать, если самолет сел бы во Львове и что-то бы случилось чрезвычайное, то люди, которые бы находились на борту, то этот наш госпиталь мог бы принять тех пациентов, которые получили травмы для проведения рентгенов и операций", – сказал гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

Смотрите фото, как люди блокируют госпиталь в Винниках 19 февраля:

Фото: Zaxid.net

Тернополь отказался принимать людей на карантин

Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин. Директор санатория "Медоборы", где должны были бы разместить эвакуированных людей, Василий Мартынюк рассказал, что с ним согласовали этот вопрос люди из Минздрава. Сначала директор согласился из-за наличия мест, однако впоследствии из-за давления общины отказался.

Я был готов помочь, если бы подошли условия. И у меня были условия не делать этого, если работники не согласятся и община не позволит. Были сборы. Весь коллектив выступил против, сказали, что на работу не выйдут. Я на стороне коллектива и общества,

– заявил директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк.

Депутат облсовета Владимир Бобко отметил, что эвакуировать соотечественников – это то, что власть должна была сделать уже давно. Однако это надо делать в подготовленные для карантина помещения, где людей ждет обученный персонал, обеспеченный всем необходимым.

"А не в обычный санаторий, больницу посреди города или детский сад с бабкой на входе вместо охраны", – добавил Бобко.

Львов: месть за патриотизм и проукраинскую позицию? – Синютка

Также в сети распространялась информация о вероятном прибытии самолета с эвакуированными людьми из Китая в связи с эпидемией коронавируса во Львовщину. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что украинцев нельзя оставлять в сложной ситуации, однако для этого власть должна обеспечить все условия, чтобы противодействовать вирусу, от которого нет эффективного лечения.

Он подчеркнул, что информацию размещения эвакуированных нельзя скрывать от людей, а наоборот начать широкую просветительскую и информационную кампанию среди населения.

Что это за шаг новой власти: это признание области (Львовской – 24 канал) как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний... Это не банальное чиновничье поручения, где можно допустить ошибку, а потом ее исправить, это реальная опасность жизни миллионов людей и большой вызов для страны в целом

– написал Синютка в фейсбуке.

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвала город, куда вроде бы приземлится самолет, Минздрав еще не дал своего подтверждения.

По Словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет больше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сжигание и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Правда и мифы о коронавирус / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.