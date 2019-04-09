В каких случаях антибиотики не помогут

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В каких случаях антибиотики не помогут
В каких случаях антибиотики не помогут

При малейшем подозрении на болезнь, люди склонны самостоятельно назначать себе лечение. При этом даже не хотят обращаться к семейному врачу.

Это приводит к тому, что когда человек действительно нуждается в антибиотике, назначенном его врачом, то он им не поможет вылечить болезнь.

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Педиатр и пульмонолог Елена Орлова пояснила, в каких случаях антибиотики не будут эффективными.

1) Неправильно выбранный антибиотик

Например, пневмония вызванная микоплазмой, а врач назначил другой антибиотик. Предотвратить это сложно. Однако есть признаки, по которым медики могут определить вид бактерии. Но иногда картина нетипичная. В случаях, когда антибиотик нужен, не рекомендуется откладывать его прием до результатов обследования, тем более точно диагностировать возбудителя, например, пневмонии будет крайне тяжело. В этих случаях антибиотик меняют на другой.

2) Неправильно подобранная доза

Например, дозы, указанные в инструкции к пенициллинма для приема внутрь, обычно будут малы. А в случаях отита, пневмонии, доза повышается еще сильнее. Не все врачи и пациенты об этом знают.

3) Бактерия устойчива к этому антибиотику

В этом случае все подобрано правильно, но бактерия оказалась более хитрой. Бороться с этим трудно, может понадобиться и госпитализация. Чтобы предотвратить это, нужно придерживаться только одного совета – не использовать антибиотики без показаний.

У яких випадках антибіотики не допоможуть
В каких случаях антибиотики не помогут

4) Назначение антибиотиков без показаний

При вирусной инфекции прием антибиотика не снизит температуру и не избавится от симптомов. Антибиотик не повлияет на остаточный кашель после ОРВИ. А он может длиться месяц. За это время страдающий ребенок или же взрослый успевает пройти несколько курсов антибиотиков.

При смене антибиотика через два дня температура может упасть. На самом же деле, болезнь прошла сама, а антибиотик никак не повлиял на течение заболевания.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства
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