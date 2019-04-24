В каких случаях головная боль должна насторожить

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Опасная головная боль
Опасная головная боль / unsplash.com

В абсолютном большинстве случаев головная боль сама по себе не опасна, однако есть ряд состояний, которые должны насторожить пациента и врача.

На что нужно обратить внимание при головной боли рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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  1. Внезапное появление головной боли с новыми, необычными характеристиками, особенно у пациента старше 50 лет и у ребенка в препубертат (возраст, предшествующий появлению первых признаков полового созревания).
  2. Головная боль, которая быстро усиливается (часы, дни).
  3. Увеличение частоты или тяжести приступов головной боли.
  4. Постоянная головная боль, которая усиливается со временем.
  5. Головная боль у пациентов с системными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом.
  6. Устойчивые, интенсивные ночные или утренние головные боли, от которых пациент просыпается.
  7. Головная боль, которая возникает или усиливается при физической нагрузке, кашле, чихании или изменении позы.

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Некоторые симптомы требуют безотлагательного обращения к врачу:

  • Головная боль, которая похожа на "грохот грома", "взрыва", "разливание горячей жидкости" – нужно вызвать скорую помощь.
  • Головная боль с появлением рвоты, общей слабости, лихорадки, спазма мышц шеи – нужно обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь в зависимости от состояния.
  • Головная боль в сочетании с потерей сознания, судорогами, онемением, снижением силы конечностей, расстройством речи, координации – при внезапном возникновении нужно вызвать скорую помощь.
  • При постепенном снижении силы в конечностях, нарушении координации – как можно скорее обратитесь к неврологу.

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