В каких случаях головная боль должна насторожить
В абсолютном большинстве случаев головная боль сама по себе не опасна, однако есть ряд состояний, которые должны насторожить пациента и врача.
На что нужно обратить внимание при головной боли рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.
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- Внезапное появление головной боли с новыми, необычными характеристиками, особенно у пациента старше 50 лет и у ребенка в препубертат (возраст, предшествующий появлению первых признаков полового созревания).
- Головная боль, которая быстро усиливается (часы, дни).
- Увеличение частоты или тяжести приступов головной боли.
- Постоянная головная боль, которая усиливается со временем.
- Головная боль у пациентов с системными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом.
- Устойчивые, интенсивные ночные или утренние головные боли, от которых пациент просыпается.
- Головная боль, которая возникает или усиливается при физической нагрузке, кашле, чихании или изменении позы.
Некоторые симптомы требуют безотлагательного обращения к врачу:
- Головная боль, которая похожа на "грохот грома", "взрыва", "разливание горячей жидкости" – нужно вызвать скорую помощь.
- Головная боль с появлением рвоты, общей слабости, лихорадки, спазма мышц шеи – нужно обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь в зависимости от состояния.
- Головная боль в сочетании с потерей сознания, судорогами, онемением, снижением силы конечностей, расстройством речи, координации – при внезапном возникновении нужно вызвать скорую помощь.
- При постепенном снижении силы в конечностях, нарушении координации – как можно скорее обратитесь к неврологу.
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