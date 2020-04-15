В каких случаях ПЦР-тест на коронавирус может выдать ложный отрицательный результат

Оказалось, что ПЦР-тест на коронавирус, который является наиболее точным для выявления болезни, не всегда может выдать правильный результат. На правильность результата влияет ни что иное, как человеческий фактор.

На результат ПЦР-теста может повлиять неправильная подготовка к сдаче анализа или нарушение условий перевозки, сообщает ТСН.

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К примеру, на Николаевщине под сомнение поставили все предыдущие анализы из-за того, что их делали в некачественных пробирках.

Специалисты отмечают, что на результат теста могут влиять препараты, которые вводили пациенту перед сдачей теста.

Между тем доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько говорит, что 85% ошибок во время тестирования возникают именно на этапе подготовки. По его словам, медики и лаборанты должны четко соблюдать протокол. Так как любая ошибка может дать ложный результат: неправильная подготовка к забору, неправильный сбор образцов, нарушение транспортировки и тому подобное.

Когда готовится образец? Как он взялся? Во что он взялся? В какой температуре он транспортировался? Каким образом была пробоподготовка проведена? И так далее. На этих этапах закладывается большинство ошибок. И поэтому нужны стандарты технической компетентности,

– рассказал Денис Билько.

Инфекционисты отмечают, что ложно-отрицательный результат анализа может возникнуть на различных этапах течения болезни. По их словам, иногда вирус может опускаться в легкие, из-за чего иметь малую концентрацию на слизистых оболочках верхних дыхательных путей. Следовательно, для официального подтверждения коронавируса больной должен получить как минимум два положительных результата по ПЦР-исследованию.

По состоянию на 15 апреля, в Украине болезнь обнаружили у 3 764 человек, 143 из которых вылечились, а 108 умерли.

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