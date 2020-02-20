В каких случаях рак можно не лечить
Некоторые виды рака не нуждаются в срочном лечении и врачи могут его отложить. Этот принцип называется "следи и жди".
Об этом рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.
Также по теме: Ген вируса Эбола может помочь в лечении рака мозга
Подход "следи и жди", когда это возможно?
- Когда нет признаков активного заболевания;
- Когда диагноз индолентние (замедленные) неходжкинские лимфомы (НХЛ)
- Небольшие размеры лимфатических узлов
- Анализ крови в норме;
- Нет влияния на сердце, легкие, почки или другие органы.
Психологически для пациента понять это трудно, ведь есть болезнь, а ее не лечат. Иногда пациент может ждать годами, но множество исследований показало, что подход "следи и жди" никак не влияет на продолжительность жизни. Поэтому не нужно портить пациенту качество жизни, если терапию можно отложить.
Не всегда лечить рак нужно сразу / unsplash.com
Какие это виды лимфом?
- Фолликулярная лимфома;
- Лимфома маргинальной зоны;
- Лимфоплазмацитарная лимфома;
- Хронический лимфолейкоз.
"Следи и жди" – не значит быть пассивным, больным необходимо проходить контроль каждые 3-6 месяцев или чаще. Во время визитов врач спросит о вашем самочувствии, оценит результаты исследований и необходимость начала терапии.
Главное преимущество "следи и жди" – вам не приходится иметь дело с побочными эффектами лечения.
Как долго можно придерживаться такого подхода?
Никто не знает. Есть пациенты, которым надо через месяц начинать терапию, а кто-то может ждать и 5-10 лет. А кому-то лечение может вообще не понадобиться.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.