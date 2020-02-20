В каких случаях рак можно не лечить

Некоторые виды рака не нуждаются в срочном лечении и врачи могут его отложить. Этот принцип называется "следи и жди".

Об этом рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.

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Подход "следи и жди", когда это возможно?

Когда нет признаков активного заболевания;

Когда диагноз индолентние (замедленные) неходжкинские лимфомы (НХЛ)

Небольшие размеры лимфатических узлов

Анализ крови в норме;

Нет влияния на сердце, легкие, почки или другие органы.

Психологически для пациента понять это трудно, ведь есть болезнь, а ее не лечат. Иногда пациент может ждать годами, но множество исследований показало, что подход "следи и жди" никак не влияет на продолжительность жизни. Поэтому не нужно портить пациенту качество жизни, если терапию можно отложить.



Не всегда лечить рак нужно сразу / unsplash.com

Какие это виды лимфом?

Фолликулярная лимфома;

Лимфома маргинальной зоны;

Лимфоплазмацитарная лимфома;

Хронический лимфолейкоз.

"Следи и жди" – не значит быть пассивным, больным необходимо проходить контроль каждые 3-6 месяцев или чаще. Во время визитов врач спросит о вашем самочувствии, оценит результаты исследований и необходимость начала терапии.

Главное преимущество "следи и жди" – вам не приходится иметь дело с побочными эффектами лечения.

Как долго можно придерживаться такого подхода?

Никто не знает. Есть пациенты, которым надо через месяц начинать терапию, а кто-то может ждать и 5-10 лет. А кому-то лечение может вообще не понадобиться.

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