В каких случаях синтетическая одежда полезна

Считается, если есть деньги – всегда лучше делать выбор в пользу натуральных тканей. Но это необязательно.

Есть несколько ситуаций, когда синтетическая одежда оказывается уместной.

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В очень холодную погоду

Чтобы предотвратить переохлаждение и обморожение, специалисты советуют надевать несколько легких и свободных слоев одежды. При этом первым из них в обязательном порядке должно быть синтетическое термобелье. Синтетические волокна хороши тем, что даже впитав в себя влагу не допустят критической теплопотери.

Для спортивных тренировок

Синтетические ткани быстро сохнут, поэтому в них комфортнее. А бегунам на длинные дистанции настоятельно советуют избегать хлопковых маек – синтетические аналоги, подобранные точно по размеру, помогут предотвратить натирание сосков.



Синтетическая одежда помогает не мерзнуть

Правда, американская коллегия дерматологов предупреждает, что синтетические костюмы для художественной гимнастики или спортивных танцев могут стать причиной развития акне.

При потливости

Существуют болезни, при которых человек много потеет: например, гипергидроз или гипертиреоз. Людям с таким диагнозом врачи нередко советуют отказаться от синтетических тканей. Рекомендация имеет смысл, однако все же они имеют в виду "золотую середину". Если пот вызывает неудобства, обратите внимание на два аспекта: как ткань быстро впитывает влагу, и как быстро она отводит ее от поверхности вашей кожи, позволяя испариться.

Полностью хлопковые носки успешно справятся с первым, но не вторым. Сочетание натуральных волокон с синтетическими выполнит обе задачи, оставляя кожу сухой. Синтетические ткани, которые "дышат" – уже давно не миф, и вскоре могут стать полноправным компонентом дерматологической терапии.

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