В каких случаях скорая помощь не приедет на вызов
В Украине в результате медицинской реформы скорая помощь будет разделена на экстренную и неотложную. Температура и высокое давление не будет поводом для приезда "скорой".
Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отметил, что в стране действует постановление "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия", пишет MedOboz. В ней прописаны экстренные и неэкстренные обращения.
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В каких случаях "скорая" не приедет
К категории неэкстренных принадлежат обращения насчет пациента, состояние которого не является неотложным и:
1) сопровождается:
- внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;
- головной болью, головокружением, слабостью;
- болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и др);
- повышением артериального давления;
- болевым синдромом у онкологических больных;
- алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;
2) обусловлен обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу:
- гипертонической болезни;
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
- хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и тому подобное.
Высокое давление – не является поводом для приезда "скорой"
В Украине экипажи скорой помощи должны приезжать к пациентам лишь в том случае, если человек может за считанные минуты стать инвалидом или умереть.
Несмотря на это, человек, который обратился за медицинской помощью, не останется совсем без помощи, когда его состоянию что-то угрожает. К примеру, если у ребенка высокая температура и сыпь, тогда стоит сообщить об этом диспетчеру, так как это экстренный случай. Вероятно, это может быть признаком менингококцемии.
Если у ребенка высокая температура и сыпь – сообщите об этом диспетчеру
В Украине для украинских экипажей скорой законодательно установленная норма прибытия на место – 10 минут в городе, 20 минут за городом.
В каких случаях медики приедут на вызов
Врачи могут приехать на вызов, если у человека наблюдается:
• обморок;
• судороги;
• внезапное расстройство дыхания;
• внезапная боль в области сердца;
• рвота кровью;
• острая боль в брюшной полости;
• наружное кровотечение;
• признаки острых инфекционных заболеваний;
• острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц.
Больше о том, в каких случаях может приехать скорая помощь по вызову, читайте здесь.
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