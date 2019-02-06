В каких случаях скорая помощь не приедет на вызов

В Украине в результате медицинской реформы скорая помощь будет разделена на экстренную и неотложную. Температура и высокое давление не будет поводом для приезда "скорой".

Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус отметил, что в стране действует постановление "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия", пишет MedOboz. В ней прописаны экстренные и неэкстренные обращения.

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В каких случаях "скорая" не приедет

К категории неэкстренных принадлежат обращения насчет пациента, состояние которого не является неотложным и:

1) сопровождается:

внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;

головной болью, головокружением, слабостью;

болью в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, артрит, артроз и др);

повышением артериального давления;

болевым синдромом у онкологических больных;

алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;

2) обусловлен обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением семейного или участкового врача по поводу:

гипертонической болезни;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и тому подобное.

Высокое давление – не является поводом для приезда "скорой"

В Украине экипажи скорой помощи должны приезжать к пациентам лишь в том случае, если человек может за считанные минуты стать инвалидом или умереть.

Ярослав Вус “Скорая должна отвечать за экстренные случаи – когда человек без оказания помощи останется инвалидом или лишится жизни за считанные минуты. ДТП с пострадавшими, инфаркты, инсульты и т. д. Это работа скорой помощи. А то, чем она занимается сейчас и занималась последние 20 лет – температуры, пневмонии, высокое давление, "просто поговорить" и тому подобное – этого скорая делать не будет”.

Несмотря на это, человек, который обратился за медицинской помощью, не останется совсем без помощи, когда его состоянию что-то угрожает. К примеру, если у ребенка высокая температура и сыпь, тогда стоит сообщить об этом диспетчеру, так как это экстренный случай. Вероятно, это может быть признаком менингококцемии.



Если у ребенка высокая температура и сыпь – сообщите об этом диспетчеру

Ярослав Вус “А если просто высокая температура – родители ребенка звонят, им отказывают в вызове, советуют, что дальше делать, как сбивать. Кроме бригад 103 диспетчер может вас переключить на консультацию с врачом, например, педиатром, или может сам вас проконсультировать, что вам делать, чтобы дождаться утра и сходить в поликлинику по месту жительства. На экстренные случаи – боль за грудиной, инсульт, нарушения речи – скорая помощь будет приезжать”

В Украине для украинских экипажей скорой законодательно установленная норма прибытия на место – 10 минут в городе, 20 минут за городом.

В каких случаях медики приедут на вызов

Врачи могут приехать на вызов, если у человека наблюдается:

• обморок;

• судороги;

• внезапное расстройство дыхания;

• внезапная боль в области сердца;

• рвота кровью;

• острая боль в брюшной полости;

• наружное кровотечение;

• признаки острых инфекционных заболеваний;

• острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц.

Больше о том, в каких случаях может приехать скорая помощь по вызову, читайте здесь.

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