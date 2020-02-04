В каких случаях украинцы могут лечить рак заграницей за государственный счет

По программе медицинских гарантий украинцам будут предоставлять услуги по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы, легких, желудка и некоторых других – те из них, которые в Украине не лечат, можно будет лечить заграницей за государственные средства.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос во время пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы против рака.

К теме: С 2020 года ранняя диагностика рака является бесплатной: что для этого нужно

В Минздраве отметили, что выделили средства на лечение за рубежом тех видов рака, по которым в Украине медицинскую помощь не оказывают.

Андрей Семиволос “Программа лечения украинцев за рубежом, оказание той помощи, которой в нашей стране нет, в этом году остается. И она была несколько увеличена в сравнении с предыдущими годами. Довольно часто речь идет о трансплантации. У людей с онкологическими заболеваниями – это трансплантация костного мозга”.

Также Семиволос отметил, что планируется как можно быстрее создать соответствующую систему медуслуг в Украине.



Трансплантацию костного мозга можно будет сделать за границей за счет государства/Фото:Unsplash

"С введением системы трансплантации в Украине, мы надеемся, потребность пациентов в лечении за рубежом будет уменьшена в разы. И останутся за рубежом только те методы лечения, которые либо в странах-лидерах, которые это вводят, либо это еще не во всем мире", – пояснил заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.