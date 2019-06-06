В каких случаях врач может отказать в подписании декларации

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Когда врач может отказать в подписании декларации
Когда врач может отказать в подписании декларации / pixabay.com

Врач, который оказывает первичную медицинскую помощь (ПМП), может отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего трудового распорядка предоставителя ПМП, но только при условии, что это не будет угрожать жизни пациента и здоровью населения.

Приказ МЗУ № 503 также определяет, что врач может отказаться подписывать декларацию с пациентом, если у врача уже есть оптимальное количество деклараций. Для терапевта – это 2000 деклараций, семейного врача – 1800, педиатра – 900.

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Но врач не имеет права отказывать пациенту в принятии декларации:

  • из-за места регистрации, поскольку пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМП, независимо от зарегистрированного места жительства, хотя врач может обратить внимание пациента на возможные проблемы в логистике, поскольку к медикам пациенты обращаются не только за медицинской помощью, но и за справками, направлениями к другим специалистам и тому подобное;
  • Из-за возраста, пола, социального статуса, материального положения или других характеристик пациента (исключение составляют случаи, когда с педиатром хотят подписать декларации взрослые или наоборот – родители хотят подписать декларацию для ребенка с терапевтом);
  • из-за истории болезни пациента: люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях;
  • из-за того, что у человека нет паспорта, поскольку чтобы подписать декларацию о выборе врача любой человек, который на законных основаниях находится на территории Украины, может подать временное удостоверение гражданина Украины; вид на жительство в Украине; удостоверение беженца; удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
  • из-за того, что человек является временно перемещенным лицом, поскольку нет никаких препятствий, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом, независимо от места регистрации.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Медицина
Источник: Здоров'я 24
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