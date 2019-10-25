В каких странах требуют прививки и как наказывают за отсутствие вакцинации

Вакцинировать детей против дифтерии в странах Евросоюза – стандартная практика. В некоторых странах – это еще и обязательное требование. За невыполнение которого взимают крупные штрафы.

Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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► Где требуют делать прививки от дифтерии:

• в Болгарии,

• Греции,

• Италии,

• Латвии,

• Польше,

• Словакии,

• Венгрии,

* Франция,

• Хорватии,

• Чехии.

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► Где рекомендуют делать прививки от дифтерии:

Делать прививки рекомендуют родителям и в других странах Европы, но не так категорично. В этом списке большинство стран северной и западной Европы:

• Австрия,

• Бельгия,

• Великобритания,

• Дания,

• Эстония,

• Испания,

• Литва,

• Германия,

• Норвегия,

• Финляндия,

• Швеция,

• Румыния.

► Недопуск в садик или школу

Два года назад во Франции приняли закон, по которому дети в возрасте до двух лет должны получить 11 обязательных прививок – среди них и против дифтерии. Если родители откажутся их делать, то штрафовать не будут. Однако ребенка просто не допустят к любым коллективным занятиям – не возьмут в детский сад и не пустят в школу.

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► Штрафы

Подобный закон приняли весной в Италии. Родителей могут оштрафовать аж на 500 евро, если они отдают непривитого ребенка в школу. Запретить такому ребенку ходить на учебу могут только, если ему меньше шести лет. Если же старше, то в школу все же возьмут. Но с родителей будут требовать штраф.

► Поощряющие выплаты

А вот на другом контитенте, в Австралии вакцинация не является обязательным требованием. Впрочем, родителей пытаются поощрить делать детям прививки. За это семьи поощряют выплатами: по 129 австралийских долларов за каждого ребенка. Впервые – когда сделали все обязательные прививки в возрасте от 18 месяцев до двух лет. А впоследствии могут заплатить еще раз – если повторно вакцинируют детей в возрасте от 4 до 5 лет. Однако непривитых детей в школу пускают.

Как подготовить ребенка к прививке – читайте здесь.



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