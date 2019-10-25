В каких странах требуют прививки и как наказывают за отсутствие вакцинации

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Вакцинировать детей против дифтерии в странах Евросоюза – стандартная практика. В некоторых странах – это еще и обязательное требование. За невыполнение которого взимают крупные штрафы.

Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Где требуют делать прививки от дифтерии:

• в Болгарии,
• Греции,
• Италии,
• Латвии,
• Польше,
• Словакии,
• Венгрии,
* Франция,
• Хорватии,
• Чехии.

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Где рекомендуют делать прививки от дифтерии:

Делать прививки рекомендуют родителям и в других странах Европы, но не так категорично. В этом списке большинство стран северной и западной Европы:

• Австрия,
• Бельгия,
• Великобритания,
• Дания,
• Эстония,
• Испания,
• Литва,
• Германия,
• Норвегия,
• Финляндия,
• Швеция,
• Румыния.

► Недопуск в садик или школу

Два года назад во Франции приняли закон, по которому дети в возрасте до двух лет должны получить 11 обязательных прививок – среди них и против дифтерии. Если родители откажутся их делать, то штрафовать не будут. Однако ребенка просто не допустят к любым коллективным занятиям – не возьмут в детский сад и не пустят в школу.

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Штрафы

Подобный закон приняли весной в Италии. Родителей могут оштрафовать аж на 500 евро, если они отдают непривитого ребенка в школу. Запретить такому ребенку ходить на учебу могут только, если ему меньше шести лет. Если же старше, то в школу все же возьмут. Но с родителей будут требовать штраф.

Поощряющие выплаты

А вот на другом контитенте, в Австралии вакцинация не является обязательным требованием. Впрочем, родителей пытаются поощрить делать детям прививки. За это семьи поощряют выплатами: по 129 австралийских долларов за каждого ребенка. Впервые – когда сделали все обязательные прививки в возрасте от 18 месяцев до двух лет. А впоследствии могут заплатить еще раз – если повторно вакцинируют детей в возрасте от 4 до 5 лет. Однако непривитых детей в школу пускают.

Как подготовить ребенка к прививке – читайте здесь.

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Теги: Вакцинация Новости Здоровье Здоровье Медицина
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