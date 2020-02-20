В каких условиях будут жить эвакуированные из Китая: фото санатория в Новых Санжарах

Украинцев, которых эвакуировали из Уханя, разместят на 14 дневный карантин в Новых Санжарах, что на Полтавщине. Самолет авиакомпании SkyUp 20 февраля приземлился в аэропорту "Борисполь", после дозаправки он отправился в Харьков, а уже оттуда – в санаторий МВД в Новых Санжарах.

Полиция и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие эвакуированным во время карантина, написал в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Важно! В Харькове самолет с эвакуированными украинцами из Уханя разместят на изолированной стоянке

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эвакуированные будут находиться под личной охраной, которая будет гораздо серьезнее, чем у самого главы государства.

Санаторий, в котором разместят эвакуированных из Китая / Фото: Антон Геращенко

До последнего момента не было известно, где именно разместят украинцев и иностранцев, прилетевших из Уханя. Вероятно из-за того, что накануне сразу в нескольких городах Украины люди устроили протесты. Они были против того, чтобы эвакуированных размещали на карантин в их городах.

Обратите внимание! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Как реагируют люди на эвакуацию украинцев из Уханя:

В Новых Санжарах люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. На въезд в город свезли военных на автобусах и бронеавтомобили. Там начались столкновения полиции и местных жителей. Последние угрожают жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу.

В Винниках 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами.

Депутаты Тернопольского областного совета заявили, что область не будет принимать людей на карантин.



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