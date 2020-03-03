В каких условиях находится украинец, который заболел коронавирусом: фото

3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 – заболел мужчина, который недавно вернулся из Италии. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница.

Инфекционное отделение – это отдельный корпус, который расположен на территории больницы, сообщает УНН.

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Отделение подготовлено в любое время развернуть госпиталь на случай возникновения или подозрения инфекционных болезней, имеющих международное значение, – говорится в описании отделения.

В отделении уверяют, что могут изолировать больных, ведь в их распоряжении есть палаты полубоксового типа. Также есть возможность проводить клинико-лабораторные исследования.

К слову, недавно правительство выделило Черновицкой области инфузомата, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тысяч медицинских масок. Их должны были распределить между больницами еще на прошлой неделе.

Известно, что в самой Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких, а еще 6 ремонтируются. Их обещают быстро привести в порядок.

Инфекционное отделение Черновицкой областной больницы фото УНН

Что известно о коронавирусе в Украине?

3 марта результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии. 29 февраля его госпитализировали с клиническими признаками гриппа – медработники работали в защитных костюмах. Сейчас состояние больного стабильное.

Жена больного находится в самоизоляции в собственной квартире. Поскольку у женщины отсутствуют симптомы, но она в зоне риска – с ней постоянно контактирует врач. При появлении симптомов женщину сразу госпитализируют и назначат необходимые анализы.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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