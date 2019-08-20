В каких женщин вдвое повышается риск появления рака

149 Читати новину українською
У каких женщин вдвое повышается риск рака
У каких женщин вдвое повышается риск рака / Фото из свободных источников

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили, что женщины с тяжелым апноэ сна могут быть более склонны к риску развития рака.

Исследование включает данные около 20 тысяч людей с обструктивным апноэ во сне, говорится в European Respiratory Journal.

Обратите внимание: Снизить риск рака возможно

Примерно у 2% из них впоследствии был поставлен диагноз "рак".

Преклонный возраст повышает риск развития рака, но корректировки по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), курением и потреблением алкоголя, показали также возможную связь между прерывистой гипоксией (кислородным голоданием) ночью и злокачественным новообразованиям.

Зависимость в основном наблюдалась у женщин, реже – у мужчин.

Вероятной причиной является комбинированный эффект женских половых гормонов и активизация стресса, которые вызваны ночной гипоксией при апноэ сна. Это может спровоцировать развитие рака или ослабление иммунитета.

Риск заболевания раком повышается в два-три раза у женщин с тяжелым апноэ во сне.

 
Апноэ – что это?
Это случайная остановка дыхания. Храп сопровождается периодическими задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза – задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.

Внимание специалистов было сосредоточено в основном на связи с одной формой рака – злокачественной меланомой (новообразованием).

У жінок з важким апное уві сні у 2-3 рази підвищується ризик появи раку
У женщин с тяжелым апноэ во сне в 2-3 раза повышается риск появления рака

Не исключено, что причиной развития рака является комбинированный эффект женских половых гормонов и активация стресса, что имеет отношение к апноэ во сне, и провоцирует ослабление иммунной системы организма.

Несмотря на это, ученые не могут назвать точные причины связи апноэ во сне и появления рака.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
сегодня
2278
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
19 августа 18:40 Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни
37811
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
18 августа 13:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 119338
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 августа 16:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 37478
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
17 августа 08:43 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 721
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
12 августа 19:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 41179
Новости
Больше новостей
Залиште відгук