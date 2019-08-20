В каких женщин вдвое повышается риск появления рака

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили, что женщины с тяжелым апноэ сна могут быть более склонны к риску развития рака.

Исследование включает данные около 20 тысяч людей с обструктивным апноэ во сне, говорится в European Respiratory Journal.

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Примерно у 2% из них впоследствии был поставлен диагноз "рак".

Преклонный возраст повышает риск развития рака, но корректировки по возрасту, полу, индексу массы тела (ИМТ), курением и потреблением алкоголя, показали также возможную связь между прерывистой гипоксией (кислородным голоданием) ночью и злокачественным новообразованиям.

Зависимость в основном наблюдалась у женщин, реже – у мужчин.

Вероятной причиной является комбинированный эффект женских половых гормонов и активизация стресса, которые вызваны ночной гипоксией при апноэ сна. Это может спровоцировать развитие рака или ослабление иммунитета.

Риск заболевания раком повышается в два-три раза у женщин с тяжелым апноэ во сне.

Апноэ – что это? Это случайная остановка дыхания. Храп сопровождается периодическими задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза – задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.

Внимание специалистов было сосредоточено в основном на связи с одной формой рака – злокачественной меланомой (новообразованием).



У женщин с тяжелым апноэ во сне в 2-3 раза повышается риск появления рака

Не исключено, что причиной развития рака является комбинированный эффект женских половых гормонов и активация стресса, что имеет отношение к апноэ во сне, и провоцирует ослабление иммунной системы организма.

Несмотря на это, ученые не могут назвать точные причины связи апноэ во сне и появления рака.

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