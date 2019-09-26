В какой период отношений люди наиболее ревнивы

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Когда пары наиболее ревнивы
Когда пары наиболее ревнивы / unsplash.com

Американские психологи выяснили, на каком этапе отношений мужчины и женщины больше всего ревнуют друг друга.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Relationships Research.

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В выборку попали 92 мужчин и 254 женщины от 18 до 64 лет с разным опытом отношений. Оказалось, что люди без пары относятся к дружбе с человеком противоположного пола положительно: они не против сами подружиться с кем-нибудь или встречаться с партнером, у которого есть лучший друг противоположного пола.

Люди найревнивіші після заручин
Люди наиболее ревнивы после помолвки

Люди в отношениях, а также в браке отнеслись к такой дружбе терпимо. Наиболее ревнивыми оказались пары после помолвки.

Психологи отмечают, что это переходный этап на пути к браку, и в этот период мужчины и женщины стремятся уберечь пару от третьих лиц, даже от лучших друзей. Кроме того, подготовка к свадьбе – большой стресс и испытание для пары.

Вывод: люди наиболее ревнивы после помолвки. Потому что в этот период люди только привыкают к новому статусу отношений.

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Теги: Стресс Новости Здоровье Здоровье Психология
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