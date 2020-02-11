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В какой рыбе больше ртути и как ее обнаружить

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Ртуть в рыбе: как выявить / unsplash.com

Несмотря на то, что рыба – полезный продукт, многие из ее видов склонны к накоплению ртути. Даже небольшое количество ртути может помешать развитию мозга, что особенно опасно для детей младше 6 лет и женщин детородного возраста.

О ртути в рыбе рассказала специалист Анастасия Калига.

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Откуда в рыбе ртуть и можно ли ее удалить? ⠀⠀

Значительная часть ртути попадает в окружающую среду во время сжигания угля на тепловых электростанциях и с заводов по производству хлора. После того, как вещество оседает в водоемах, его поглощает мелкая живность. Благодаря пищевой цепи, в конце концов ртуть попадает в крупных хищников, где и собирается в достаточно больших количествах.

К сожалению, почувствовать ртуть на вкус или запах невозможно, как нельзя отрезать какую-то часть рыбы, чтобы от ее избавиться.

В какой рыбе больше ртути и как часто ее можно есть

Ниже приведен перечень рыб, у которых слишком высокое содержание ртути, поэтому их не стоит употреблять:

  • королевка макрель;
  • марлин;
  • атлантический большеголов;
  • акула;
  • рыба меч,
  • кафельник;
  • желтопёрый тунец;
  • тунец большеглазый.

В этих рыбах высокое содержание ртути – их можно употреблять до 3 раз в месяц:

  • морской окунь;
  • испанская макрель;
  • луфарь;
  • чилийский сибас;
  • тунец средиземноморский долгопёрый.

Здесь среднее содержание ртути, так что можно есть до 6 раз в месяц:​

  • полосатый окунь;
  • сазан;
  • треска;
  • палтус;
  • лобстер;
  • окунь пресноводный;
  • полосатый тунец;
  • океаническая сельдь.

В этих видах рыб минимальное содержание ртути:

  • анчоус;
  • сом;
  • краб;
  • рак;
  • камбала;
  • хек;
  • сельдь;
  • скумбрия атлантическая;
  • кефаль;
  • устриця;
  • лосось;
  • сардина;
  • креветка;
  • кальмар;
  • тиляпия;
  • форель пресноводная;
  • морской гребешок.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Здоровое питание
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