В какой рыбе больше ртути и как ее обнаружить

Несмотря на то, что рыба – полезный продукт, многие из ее видов склонны к накоплению ртути. Даже небольшое количество ртути может помешать развитию мозга, что особенно опасно для детей младше 6 лет и женщин детородного возраста.

О ртути в рыбе рассказала специалист Анастасия Калига.

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Откуда в рыбе ртуть и можно ли ее удалить? ⠀⠀

Значительная часть ртути попадает в окружающую среду во время сжигания угля на тепловых электростанциях и с заводов по производству хлора. После того, как вещество оседает в водоемах, его поглощает мелкая живность. Благодаря пищевой цепи, в конце концов ртуть попадает в крупных хищников, где и собирается в достаточно больших количествах.

К сожалению, почувствовать ртуть на вкус или запах невозможно, как нельзя отрезать какую-то часть рыбы, чтобы от ее избавиться.

В какой рыбе больше ртути и как часто ее можно есть

Ниже приведен перечень рыб, у которых слишком высокое содержание ртути, поэтому их не стоит употреблять:

королевка макрель;

марлин;

атлантический большеголов;

акула;

рыба меч,

кафельник;

желтопёрый тунец;

тунец большеглазый.

В этих рыбах высокое содержание ртути – их можно употреблять до 3 раз в месяц:

морской окунь;

испанская макрель;

луфарь;

чилийский сибас;

тунец средиземноморский долгопёрый.

Здесь среднее содержание ртути, так что можно есть до 6 раз в месяц:​

полосатый окунь;

сазан;

треска;

палтус;

лобстер;

окунь пресноводный;

полосатый тунец;

океаническая сельдь.

В этих видах рыб минимальное содержание ртути:

анчоус;

сом;

краб;

рак;

камбала;

хек;

сельдь;

скумбрия атлантическая;

кефаль;

устриця;

лосось;

сардина;

креветка;

кальмар;

тиляпия;

форель пресноводная;

морской гребешок.

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