В какой рыбе больше ртути и как ее обнаружить
Несмотря на то, что рыба – полезный продукт, многие из ее видов склонны к накоплению ртути. Даже небольшое количество ртути может помешать развитию мозга, что особенно опасно для детей младше 6 лет и женщин детородного возраста.
О ртути в рыбе рассказала специалист Анастасия Калига.
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Откуда в рыбе ртуть и можно ли ее удалить? ⠀⠀
Значительная часть ртути попадает в окружающую среду во время сжигания угля на тепловых электростанциях и с заводов по производству хлора. После того, как вещество оседает в водоемах, его поглощает мелкая живность. Благодаря пищевой цепи, в конце концов ртуть попадает в крупных хищников, где и собирается в достаточно больших количествах.
К сожалению, почувствовать ртуть на вкус или запах невозможно, как нельзя отрезать какую-то часть рыбы, чтобы от ее избавиться.
В какой рыбе больше ртути и как часто ее можно есть
Ниже приведен перечень рыб, у которых слишком высокое содержание ртути, поэтому их не стоит употреблять:
- королевка макрель;
- марлин;
- атлантический большеголов;
- акула;
- рыба меч,
- кафельник;
- желтопёрый тунец;
- тунец большеглазый.
В этих рыбах высокое содержание ртути – их можно употреблять до 3 раз в месяц:
- морской окунь;
- испанская макрель;
- луфарь;
- чилийский сибас;
- тунец средиземноморский долгопёрый.
Здесь среднее содержание ртути, так что можно есть до 6 раз в месяц:
- полосатый окунь;
- сазан;
- треска;
- палтус;
- лобстер;
- окунь пресноводный;
- полосатый тунец;
- океаническая сельдь.
В этих видах рыб минимальное содержание ртути:
- анчоус;
- сом;
- краб;
- рак;
- камбала;
- хек;
- сельдь;
- скумбрия атлантическая;
- кефаль;
- устриця;
- лосось;
- сардина;
- креветка;
- кальмар;
- тиляпия;
- форель пресноводная;
- морской гребешок.
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