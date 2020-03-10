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В каком состоянии больной коронавирусом украинец и почему его жена не заразилась

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В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии больного коронавирусом украинца, объяснили, каким образом не заразилась его жена и почему в город едет ВОЗ.

Ответы на самые актуальные вопросы предоставили на фейсбук-странице Черновицкой ОГА.

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В каком состоянии больной коронавирусом черновчанин и почему ему проводили повторный анализ?

По словам врачей, мужчина находится в стабильном состоянии. Несмотря на то, что пациент чувствует слабость, утренняя температура в пределах нормы. Следовательно, лечение продолжается и дальше.

В случае повторного анализа на Covid-19 – по протоколам ВОЗ, повторные анализы необходимо проводить всем инфицированным пациентам. Добавим, что повторный анализ подтвердил наличие коронавируса.

В Черновицкой ОГА отметили, что формулировка "повторное инфицирование", которое встречается в некоторых СМИ – неправильное. Ведь человек не заразился снова – его диагноз только еще раз подтвердили.

Почему у жены черновчанина нет признаков заболевания COVID-19, они же находились в тесном контакте?

Женщина не получила достаточную дозу возбудителя. Кроме того, с момента проявления симптомов у мужчины, она сделала все необходимое, чтобы не заразиться.

Сейчас она под наблюдением врачей, и через некоторое время ей снова сделают тест на Covid-19.

Почему в город едут врачи из ВОЗ?

Это общеобразовательная практика, ведь специалисты ВОЗ приезжают туда, где зафиксирован первый случай заражения Covid-19 в стране. В ОГА объяснили, что специалисты ВОЗ не имеют за цель дискредитировать и поставить под сомнение профессионализм и методы лечения буковинских медиков.

Сколько в Черновицкой больнице находится человек с подозрением на коронавирус?

По состоянию на 10 марта, с подозрением на коронавирус в больнице находятся 3 человек. Напомним, что результаты теста 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение, оказались отрицательными.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Черновцов Коронавирус в Украине
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