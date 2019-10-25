В каком состоянии украинская медицина: обнародовали глобальный рейтинг безопасности здоровья

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Глобальный индекс обеспечения безопасности здоровья
Глобальный индекс обеспечения безопасности здоровья / pixabay.com

Украина занимает 94 место из 195 в рейтинге Global Health Security Index (Глобальный индекс обеспечения безопасности здоровья) за 2019 год.

Страны в рейтинге разделены на три группы: хуже всего подготовленные к случаям пандемии или эпидемии, более подготовленные и лучше всего подготовленные.

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Общий индекс Украины составляет 38 баллов, поэтому ее отнесли к категории наиболее подготовленных.

Хуже всего исследователи оценили такие показатели в Украине, как антимикробная резистентность, готовность к чрезвычайным ситуациям и наличие планов действий для таких случаев, наличие оборудования для инфекционного контроля.

Относительно высоким являются индексы:

  • иммунизация (88,6);
  • ограничение на пересечение границы в связи с угрозой распространения заболеваний (100, несмотря на то, что в течение последнего года Киев не вводил таких ограничений);
  • способность к проведению медицинских испытаний (75);
  • выполнение международных обязательств (96,9).

Первое место в рейтинге занимают США. Их индекс равен 83,5. Последнее место заняла Экваториальная Гвинея с индексом 16,2.

Но ни одна исследованная страна не является полностью готовой к эпидемиям и пандемиям, утверждают авторы исследования.

"Каждая страна имеет серьезные пробелы, над которыми надо работать", – говорится в выводах.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье рейтинги Лечение Медицина
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