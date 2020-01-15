В каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным

Британский ученый из Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр убеждает, что "возраст страданий" наступает в 47,2 года – время, когда человек чувствует себя наиболее несчастливым в жизни и материальное благополучие на это не влияет.

Как проходило исследование

Исследователь проанализировал информацию, которая была получена с помощью ежегодных опросов респондентов до 70 лет из 132 стран. Результаты были опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований США.

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По мнению Дэвида Бланчфлауэра, во всех странах существует "кривая несчастья" – она одинаковая и напоминает букву U. В среднем пик неудовлетворенности жизнью приходился на 47,2 года в странах с наибольшим развитием экономики, а в развивающихся странах – 48,2. "Траектория кривой одинакова в странах, где средняя заработная плата высокая, и где низкая; где люди стремятся жить дольше, и там, где нет", – пишет Бланчфлауэр.

Что влияет на ощущение несчастья для человека

Среди исследованных параметров "возраста страданий" были фобии, депрессия, стресс, одиночество, тревога, паника, неуверенность в себе, подавленность, беспокойный сон, неспособность преодолеть трудности, напряжение, ощущение невезения, обделенности и самоуничижения. По словам исследователя, причинами кризиса среднего возраста могут быть финансовые кризисы, рост глобализации, а также разрыв социальных отношений, особенно на это влияет развод.



На ощущение счастья человека влияют отношения, работа, уровень образования и общество / Unsplash

Что приносит наибольшее счастье

"Женитьба приносит больше счастья, чем одиночество, и особенно больше, чем разлука", – заявил ученый.

Исследование продемонстрировало, что на ощущение счастья влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы.

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