В каком возрасте человек наиболее склонен к полноте

Когда человек покидает школу, в его жизни уменьшается количество физических нагрузок, что приводит к увеличению веса.

Специалисты утверждают, что больше всего человек набирает после окончания школы и после рождения ребенка, пишет MedicalXpress.

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Результаты трех исследований сообщили о том, что после окончания средней школы масса тела человека увеличивается. Исследователи обнаружили, что окончание средней школы связано с энергичными физическими нагрузками. Детальный анализ показал, что когда люди посещают университет, общий уровень физических нагрузок падает на 11,4 минуты в день.

Дети обладают относительно защищенной средой, и здоровое питание и физические упражнения поощряются в школах. Но это свидетельствует о том, что давление университета, занятость и уход за детьми меняет поведение, которое, вероятно, может ухудшить здоровье человека,

– рассказывает автор исследования Элеонора Винпенни.

Во втором исследовании команда изучила влияние отцовства на вес. Метаанализ шести исследований обнаружил, что разница в изменении индекса массы тела (ИМТ) между теми, кто без детей и теми, кто стали родителями составляла 17%.

К примеру, женщина среднего роста (164 сантиметров) набрала около 7,5 килограммов за пять-шесть лет, тогда как мать такого же роста набрала еще дополнительные 1,3 килограмма.

Исследователи отмечают, что если родители изменят рацион и повысят активность, они не только улучшат свое здоровье, но и дадут хороший пример своим детям.

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