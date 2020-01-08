Сексуальное образование уже давно стало одним из базовых предметов в американских школах, однако в Украине пока этому уделяется значительно меньше внимания. Психологи отмечают, что родители должны построить дружеские отношения с детьми, чтобы сделать их осведомленными в интимном воспитании.

Психолог Антонина Оксаныч считает, что никогда не поздно начать говорить с ребенком о сексуальном образовании. Однако лучше всего начинать с 3-5 лет, когда малыш еще не стесняется задавать откровенные вопросы родителям.

Читайте также: Когда следует начинать секс-воспитание ребенка

В раннем возрасте, по словам медика, стоит общаться о строении тела и физиологии. А в 4-6 лет ребенок интересуется о своем теле.

"Стыд, смущение и страх транслируют ребенку взрослые. Если отец реагирует на вопросы детей стыдом, это перенимают и дети", – отмечает психолог.

Антонина Оксаныч "Многие взрослые считают, что 4-6 летний ребенок еще слишком мал, чтобы отвечать ему о сексе – но это возраст самого расцвета детского любопытства о своем теле. Именно в этом возрасте важно сформировать мостик доверия в непростой интимной теме".

В школьном возрасте дети часто стесняются общаться с родителями об интимных темах и тогда у них появляются новые источники информации – друзья и интернет. Самое сложное – построить доверительные отношения с подростками и говорить о половом воспитании.

Как считает Антонина Оксаныч, несмотря на стыд, главное – не давить на ребенка. Иногда стоит просто сказать: "Если ты хочешь больше узнать о своем теле, половых органах, о том, как появляются дети, я с радостью поговорю с тобой. Это очень важная тема и мне бы хотелось, чтобы ты могла (мог) обращаться ко мне и отцу по всем вопросам".



В каком возрасте говорить с ребенком о сексе / Unsplash

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.