В каком возрасте люди самые оптимистичные

Оптимистичные взгляды на жизнь приходит с возрастом. Самые счастливые люди в возрасте от 26 до 55 лет.

В выборку попали 1169 мексиканцев в возрасте от 26 лет до 71 года, у всех из них были дети, в исследовании Калифорнийского университета.

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Испытуемые в течение семи лет участвовали в опросах, в которых им нужно было оценивать уровень оптимизма в разные периоды жизни и сообщать о положительных и негативных событиях.

"У нас достаточно знаний о том, как с возрастом меняются некоторые характеристики – такие, как осознанность или самооценка, но про другие черты, такие как оптимизм, мы знаем совсем мало", – подчеркнул соавтор исследования Тед Шваба.

Оказалось, что в период с 26 до 55 лет уровень оптимизма растет, а затем постепенно снижается. Скачки оптимизма были связаны с позитивными изменениями – например, защитой диплома или повышением зарплаты. При этом разочарования не помешали участникам сохранять жизнерадостность.

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