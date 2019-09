В каком возрасте противозачаточные таблетки могут представлять опасность

Комбинированные оральные контрацептивы, или КОК – это препараты, влияющие на организм женщины с помощью гормонов. Эффективность этих лекарств при правильном применении – более 99%.

Предыдущие исследования связывают КОК с кратковременной депрессией. Поэтому американские исследователи решили узнать, может ли их прием вызвать затяжную депрессию у тех, кто стал ими пользоваться очень рано, пишет The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Читайте также: Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

В рамках Национального обследования здоровья и питания США эксперты исследовали состояние здоровья 1236 женщин.

Они сравнили три типа женщин:

кто впервые использовал КОК в подростковом возрасте,

кто никогда ими не пользовался

кто впервые использовал КОК в старшем возрасте.

Наиболее склонными к появлению депрессии были те, кто начал принимать оральные контрацептивы в подростковом возрасте. Ученые предполагают, что депрессия у них может оказаться затяжной и сохраняться даже спустя годы после окончания приема.

Наиболее склонными к затяжной депрессии оказались те, кто начал принимать КОК в подростковом возрасте

На эту связь не влияет возраст потери девственности, возраст появления первой менструации и прием таблеток во время эксперимента.

Депрессия – что это? Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Вероятно, это связано с тем, что КОК влияют на мозг подростков, который еще формируется. Ученые отмечают: это не является причиной для отказа их принимать, особенно, если лекарство назначил врач. Просто необходима консультация медиков и соблюдение графика

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.