В каком возрасте снижается риск развития рака: исследования
Американские исследователи обнаружили, что вероятность развития рака снижается примерно на восьмом десятке жизни.
Кэрол ДеСантис (Carol DeSantis) из Американского общества изучения рака в Атланте (США) с коллегами проанализировали, как часто самые распространенные типы рака поражают пожилых жителей США, пишет журнал CA.
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Для этого они изучили информацию Национального института изучения рака, а также местных медицинских служб с 2011-го по 2015-й год.
Эти данные сравнили с информацией о появлении рака у людей других возрастных категорий.
Выяснилось, что риск развития рака был минимальным до 45-50 лет, после чего начинал стремительно расти. Между тем этот рост останавливалось при достижении 75-80 лет. А вот уже после 85 лет риски появления рака снижались.
После 85 лет риски появления рака снижались
К примеру, рак молочной железы и колоректальный рак, диагностированный у пациентов в возрасте 85 лет и старше, примерно на 10% реже диагностируют на второй стадии по сравнению с диагностированными у пациентов в возрасте от 65 до 84 лет.
- родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди;
- не было беременностей и родов или вы впервые забеременели в 30 лет и старше;
- возраст больше 40 лет
- рано началась менструация — в возрасте до 12 лет;
- поздно началась менопауза — после 55 лет
- непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;
- сахарный диабет
- гипертоническая болезнь;
- избыточный вес и ожирение;
- ранее был рак груди или рак яичника.
Возможной причиной является низкая генетическая предрасположенность и процесс естественного старения, который сдерживает рост новообразований. Так, увеличение количества Т-клеток и клеток-киллеров создает неблагоприятную среду для возникновения рака – клетки пожилых людей делятся менее активно.
Но, по словам ученых, точная причина снижения риска развития злокачественных опухолей пока не выяснена. При этом отмечается, что клеточное старение также может способствовать канцерогенезу (появлению и развитию опухоли).
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