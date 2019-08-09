В каком возрасте снижается риск развития рака: исследования

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В каком возрасте снижается риск развития рака: исследования
/ neoscience.se

Американские исследователи обнаружили, что вероятность развития рака снижается примерно на восьмом десятке жизни.

Кэрол ДеСантис (Carol DeSantis) из Американского общества изучения рака в Атланте (США) с коллегами проанализировали, как часто самые распространенные типы рака поражают пожилых жителей США, пишет журнал CA.

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Для этого они изучили информацию Национального института изучения рака, а также местных медицинских служб с 2011-го по 2015-й год.

Эти данные сравнили с информацией о появлении рака у людей других возрастных категорий.

Выяснилось, что риск развития рака был минимальным до 45-50 лет, после чего начинал стремительно расти. Между тем этот рост останавливалось при достижении 75-80 лет. А вот уже после 85 лет риски появления рака снижались.

Після 85 років ризики появи раку знижувалися
После 85 лет риски появления рака снижались

К примеру, рак молочной железы и колоректальный рак, диагностированный у пациентов в возрасте 85 лет и старше, примерно на 10% реже диагностируют на второй стадии по сравнению с диагностированными у пациентов в возрасте от 65 до 84 лет.

 
Рак молочной железы – факторы
  • родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди;
  • не было беременностей и родов или вы впервые забеременели в 30 лет и старше;
  • возраст больше 40 лет
  • рано началась менструация — в возрасте до 12 лет;
  • поздно началась менопауза — после 55 лет
  • непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной заместительной терапии в менопаузе;
  • сахарный диабет
  • гипертоническая болезнь;
  • избыточный вес и ожирение;
  • ранее был рак груди или рак яичника.

Возможной причиной является низкая генетическая предрасположенность и процесс естественного старения, который сдерживает рост новообразований. Так, увеличение количества Т-клеток и клеток-киллеров создает неблагоприятную среду для возникновения рака – клетки пожилых людей делятся менее активно.

 
Рактолстой кишки – что это?
Это группа злокачественных новообразований, развивающихся из клеток слизистой оболочки ободочной и прямой кишки. Ежегодно в мире диагностируется около 1,4 млн новых случаев колоректального рака – 9% от всех впервые выявленных злокачественных опухолей.

Но, по словам ученых, точная причина снижения риска развития злокачественных опухолей пока не выяснена. При этом отмечается, что клеточное старение также может способствовать канцерогенезу (появлению и развитию опухоли).

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Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания
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