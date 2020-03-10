В Канаде – первая смерть от коронавируса: детали
В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране. От инфекции умер мужчина, который проживал в доме престарелых.
Дом расположен в Северном Ванкувере. Уже известно, что по крайней мере двое лиц, проживающих там, заразились. Среди них – 70-летняя женщина. На выходных она находилась в тяжелом состоянии, но 9 марта пошла на поправку. Об этом рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонне Генри, передает CBC News.
Между тем Коронавирус обнаружен во всех странах Евросоюза
Мы с грустью узнали о том, что минувшей ночью в доме престарелых Lynn Valley умер мужчина, зараженный COVID-19
– отметила она.
Мужчине было 80 лет.
По последним данным, в Канаде подтвердили 77 случаев заражения коронавируса, из них 32 – в Британской Колумбии.
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