В Канаде – первая смерть от коронавируса: детали

В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране. От инфекции умер мужчина, который проживал в доме престарелых.

Дом расположен в Северном Ванкувере. Уже известно, что по крайней мере двое лиц, проживающих там, заразились. Среди них – 70-летняя женщина. На выходных она находилась в тяжелом состоянии, но 9 марта пошла на поправку. Об этом рассказала офицер по вопросам здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонне Генри, передает CBC News.

Между тем Коронавирус обнаружен во всех странах Евросоюза

Мы с грустью узнали о том, что минувшей ночью в доме престарелых Lynn Valley умер мужчина, зараженный COVID-19

– отметила она.

Мужчине было 80 лет.

По последним данным, в Канаде подтвердили 77 случаев заражения коронавируса, из них 32 – в Британской Колумбии.

Больше всего инфицированных в Канаде в провинции Британская Колумбия



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала