В Канаде резко выросли продажи каннабиса на фоне коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Канаде резко выросли продажи рекреационного каннабиса. В Онтарио продажи выросли на 80–100% по сравнению с прошлыми выходными.

Предложение стабильно как в Интернете, так и в филиале, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-службу дочерней компании правительственного предприятия SQDC.

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Предприятие SQDC имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек. На остальной территории Канады компания по производству медицинского каннабиса Canopy Growth временно закрыла 23 магазина.

Компания поощряет людей покупать товар через Интернет, а не в магазине.

Последние несколько дней предприятие заметило увеличение объемов продаж на сайте. По словам директора по коммуникациям компании Ontario Cannabis Store Даффида Родерика, продажи выросли на 80–100%.

Покупку и продажу каннабиса в Канаде легализовали в октябре 2018 года.

По последним данным, в Канаде подтвердили 727 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 летальных случаев, а 12 человек выздоровели.