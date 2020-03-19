24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Канаде резко выросли продажи каннабиса на фоне коронавируса

- Читати новину українською

Из-за пандемии коронавируса в Канаде резко выросли продажи рекреационного каннабиса. В Онтарио продажи выросли на 80–100% по сравнению с прошлыми выходными.

Предложение стабильно как в Интернете, так и в филиале, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-службу дочерней компании правительственного предприятия SQDC.

Читайте также В мире стал чище воздух из-за пандемии коронавируса

Предприятие SQDC имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек. На остальной территории Канады компания по производству медицинского каннабиса Canopy Growth временно закрыла 23 магазина.

Компания поощряет людей покупать товар через Интернет, а не в магазине.

Последние несколько дней предприятие заметило увеличение объемов продаж на сайте. По словам директора по коммуникациям компании Ontario Cannabis Store Даффида Родерика, продажи выросли на 80–100%.

Покупку и продажу каннабиса в Канаде легализовали в октябре 2018 года.

По последним данным, в Канаде подтвердили 727 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 летальных случаев, а 12 человек выздоровели.

Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Картинка 24 канала

Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
сегодня
Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Коронавирус Covid-19 медицинский каннабис Канада
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
17 марта 19:27 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
17 марта 13:43 Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук