В Канаде установили аппарат, который выдает безопасную дозу наркотика
В Ванкувере установили первый в мире биометрический автомат, который сканирует рисунок вен ладони и выдает зарегистрированным потребителям опиоидов безопасную дозу наркотика.
Об этом сообщает издание Vancouver Sun. Автомат, который расположен в центре Ванкувера, установили в рамках программы MySafe. Руководит проектом профессор медицины Марк Тиндалл.
Читайте также: В Израиле впервые удалили опухоль мозга лазером
Для получения дозы наркотика зарегистрированный в специальном реестре наркоман должен поднести ладонь. После сканирования вен он получит коробку с безопасной дозой гидроморфона, который заменит опиум.
Как аппарат выдает наркотики: смотрите видео
По мнению Тиндалла, аппарат поможет наркоманам дать шанс на то, чтобы устроить свою жизнь. Все объясняется тем, что зависимым не нужно будет искать дозу наркотического вещества в городе и у них появилось постоянное место, чтобы получить гидроморфон. Отмечается, что препарат из аппарата является безопасным и не приведет к передозировке.
"Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, – это люди, употребляющие наркотики в одиночестве. Благодаря нашему аппарату они могут продолжать использовать наркотик в одиночку без риска передозировки", – добавил профессор Тиндалл.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.