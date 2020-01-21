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В Канаде установили аппарат, который выдает безопасную дозу наркотика

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В Канаде установили аппарат, который выдает безопасную дозу наркотика / Vancouver Sun

В Ванкувере установили первый в мире биометрический автомат, который сканирует рисунок вен ладони и выдает зарегистрированным потребителям опиоидов безопасную дозу наркотика.

Об этом сообщает издание Vancouver Sun. Автомат, который расположен в центре Ванкувера, установили в рамках программы MySafe. Руководит проектом профессор медицины Марк Тиндалл.

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Для получения дозы наркотика зарегистрированный в специальном реестре наркоман должен поднести ладонь. После сканирования вен он получит коробку с безопасной дозой гидроморфона, который заменит опиум.

Как аппарат выдает наркотики: смотрите видео

По мнению Тиндалла, аппарат поможет наркоманам дать шанс на то, чтобы устроить свою жизнь. Все объясняется тем, что зависимым не нужно будет искать дозу наркотического вещества в городе и у них появилось постоянное место, чтобы получить гидроморфон. Отмечается, что препарат из аппарата является безопасным и не приведет к передозировке.

"Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, – это люди, употребляющие наркотики в одиночестве. Благодаря нашему аппарату они могут продолжать использовать наркотик в одиночку без риска передозировки", – добавил профессор Тиндалл.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Наркотики Канада
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