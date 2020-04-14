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В каждой области проверят, готовы ли больницы к приему больных коронавирусом

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На нараді в Зеленського вирішили, що в областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус / president.gov.ua

В областях Украины проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и как выполняется протокол лечения таких больных. Также детально изучат каждый случай смерти, чтобы выяснить причины.

Об этом говорили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили в ОП.

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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил: две комиссии – вирусологов и пульмонологов – проверят состояние обеспечения медсредствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.

Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высокий.

В самом деле, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь,
– сказал Зеленский.

В то же время на совещании отметили, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине – в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

Заметим, что общее количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 апреля достигло уже цифры 3 372. Из этого количества умерли 98 человек, а поправились – 119.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Владимир Зеленский Лечение Офіс Президента Здоровье Медицина
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