В Киев не пустили 40 людей с температурой, – Кличко

С 16 по 19 апреля в Киеве установили новые ограничения на въезд. Поэтому все люди, которые имеют повышенную температуру, не смогут въехать в город. В течение 16 апреля в столицу не пустили 40 человек.

Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, с 16 апреля на въездах в Киев усилили контроль. Водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру. Авто, которые направляются в город и имеют больше трех людей, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22 часов 19 апреля.

Мэр Виталий Кличко "За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек с повышенной температурой. Шестерых из них осмотрели медики скорой. Никто из них не въехал в город. Им предоставили рекомендации по самоизоляции, возвращению домой и обращению к врачам".



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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