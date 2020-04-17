В Киев не пустили 40 людей с температурой, – Кличко
С 16 по 19 апреля в Киеве установили новые ограничения на въезд. Поэтому все люди, которые имеют повышенную температуру, не смогут въехать в город. В течение 16 апреля в столицу не пустили 40 человек.
Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, с 16 апреля на въездах в Киев усилили контроль. Водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру. Авто, которые направляются в город и имеют больше трех людей, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22 часов 19 апреля.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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