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В Киев поступили экспресс-тесты на выявление коронавируса

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В Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Известно, что до конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в фейсбук.

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Кличко сообщил, что в Киев поступили 1 200 экспресс-тестов для диагностики Covid-19.

 
Виталий Кличко – мэр Киева
“ Пока их 1 200 (тест-систем, – ред.), до конца этой недели должно быть 5 тысяч. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением в коронавирусе ".

Мэр Киева добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах столица должна получить до конца этой недели: "Мы установим его в аэропорту имени Сикорского и "Борисполе".

По словам Кличко, Киев принимает все возможные меры для предупреждения возможного распространения вируса Covid-19.

Основное о Covid-19

  • По состоянию на 10 марта китайским коронавирусом заразилось 114 452 человек, из которых более 4 тысячи умерли. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь выздоровели 62 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на все европейские страны, и теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зарегистрировали в Италии – заболели более 9 тысяч человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Сейчас не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
  • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал Италией. Его лечат согласно протоколам ВОЗ.


Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Виталий Кличко Новости Киева Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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