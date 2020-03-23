В Киев поступило 70 тысяч масок: кто их получит

Киев получил 70 тысяч медицинских масок. Прежде всего эти средства индивидуальной защиты получат медики в больницах.

Киев также ожидает на днях получить первую партию масок из тех 100 тысяч, что отшивают на заказ столицы украинские предприятия. Об этом 23 марта на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Еще 100 тысяч масок, как я говорил ранее, городу передал социально ответственный бизнес. Мы будем благодарны за любую помощь в этом направлении", – отметил Кличко.

Он добавил, что маски и другие средства защиты передают прежде всего медикам в больницах.

Смотрите видео брифинга Кличко:​



Как правильно пользоваться медицинской маской / Инфографика 24 канала