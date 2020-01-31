Из-за вспышки коронавируса Украина эвакуирует своих граждан из Китая. 31 января в "Борисполе" приземлился уже второй самолет МАУ из города Санья: на его борту находились 257 пассажиров и 15 членов экипажа.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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Всех пассажиров предварительно проверили, измерили им температуру. И только после этого – допустили в зону пограничного контроля. Работники санитарно-карантинного подразделения, подчиненного Минздраву, проводят визуальный осмотр пассажиров и опросы относительно их состояния здоровья.

Пассажиры, прибывающие из Китая, выходят на специальный коврик, обработанный дезинфицирующим средством. Весь мусор из этих рейсов утилизируют. А в аэропорту организовали карантинные места для самолетов – на случай, если у кого-то же обнаружат симптомы коронавируса.



Мифы и правда про коронавирус 2019-nCoV

Усиленные меры безопасности действуют и в самом аэропорту. Работники пограничной службы работают не только в масках, но и в перчатках. Многие, прилетевшие в "Борисполь" или ожидающие свой рейс – также в масках.

Важно! Ранее в Минздраве отметили, что серьезных рисков нет, поэтому карантин в Украине проводить не собираются.

Накануне из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров из аптек и магазинов.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

• По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерли 170 человек.

• Известно о 7717 случаях заражения по всему миру.

• Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

• От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

• Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

• Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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