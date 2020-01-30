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В Киев прилетели эвакуированные из Китая украинцы: прибывшим только измерили температуру

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Из-за высоких рисков заражения коронавирусом из Китая эвакуировали украинцев / Фото: AFP

Самолет с украинцами из китайского острова Хайнань приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент hromadske с места происшествия.

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Из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.

После прибытия в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводили.

Украинцев удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, к тому же врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.

Украинцы рассказали об отсутствии паники на острове. Однако, отметили, что парки для отдыха закрыты, а экскурсии отменены.


Мифы о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умерли 170 человек.
  • Известно о 7 717 случаях заражения во всем мире.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Китай Коронавирус 2020 Здоровье Медицина Профилактика заболеваний МАУ
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