В Киеве будут пускать в школу невакцинированных детей

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В Киеве будут пускать в школу невакцинированных детей
В Киеве будут пускать в школу невакцинированных детей / galnet.fm

В Киеве не будут запрещать всем детям без вакцин посещать учебные заведения.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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В то же время он подчеркнул, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будет вынуждены ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование.

Но, по его словам, власти совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне. Поэтому профильная комиссия КГГА приняла решение поручить департаментам образования и медицины информировать киевлян о необходимости вакцинации.

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Мондриевский отметил, что учебные заведения не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Но директор департамента образования и науки КГГА Елена Фидонян отметила, что принимать новых детей, не имеющих прививок никто не будет.

"Тех, кто уже зачислен, отчислять мы не имеем права, ведь отчисление ребенка происходит только по собственному заявлению родителей. Нет заявления – мы не можем отчислить ребенка", – рассказала она.

Запрет посещения школы невакцинированным детям в совместном заявлении озвучили глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Согласно национальному календарю прививок ребенок в разном возрасте должен получить 7 вакцин от гепатита, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекций. Большинство из них необходимо делать несколько раз.

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Теги: Образование Лечение Здоровье Новости Здоровье Дети Вакцинация
Источник: Здоров'я 24
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